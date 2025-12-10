Solstizio d’inverno 2025 ecco quando si allungano le giornate
Il solstizio d’inverno 2025 si avvicina, segnando il momento in cui le giornate inizieranno lentamente ad allungarsi dopo il periodo più buio dell’anno. Con dicembre ormai avviato, è il momento di scoprire quando si verificano i primi segni di questa inversione stagionale e come cambieranno le ore di luce nelle prossime settimane.
Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell'anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d'inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi?
