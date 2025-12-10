Solot Fiabe sotto l’Albero per vivere la magia del Natale
Al Teatro Mulino Pacifico di Benevento, arriva Natalino Storiellino, l’elfo raccontastorie e primo aiutante di Babbo Natale. Per alcuni giorni, invita bambine e bambini a vivere la magia del Natale attraverso tre affascinanti fiabe contemporanee, creando un’atmosfera speciale e coinvolgente per tutta la famiglia.
Tempo di lettura: 2 minuti Al Teatro Mulino Pacifico di Benevento è arrivato un ospite davvero speciale: un elfo raccontastorie, il primo aiutante di Babbo Natale! Natalino Storiellino ha deciso di fermarsi in teatro per qualche giorno per conoscere bambine e bambini insieme alle loro famiglie e raccontare tre delle più belle fiabe contemporanee. Con i suoi pupazzi e il suo campanellino magico, Natalino è pronto a coinvolgere il pubblico nei suoi racconti e a evocare, passo dopo passo, l’incanto del Natale. Un’occasione per vivere tutti insieme—grandi e piccini—la magia più autentica delle feste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
E allora, siete pronti? ?13 e 14 dicembre 2025 20 e 21 dicembre 2025 ore 10,30 Teatro Mulino Pacifico FIABE SOTTO L'ALBERO di Viviana Altieri e con Francesco Ricupito Natalino Storiellino, aiutante di Babbo Natale, arriva in teatro!!! Tra Vai su Facebook
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it