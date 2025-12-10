Solot Fiabe sotto l’Albero per vivere la magia del Natale

Al Teatro Mulino Pacifico di Benevento, arriva Natalino Storiellino, l’elfo raccontastorie e primo aiutante di Babbo Natale. Per alcuni giorni, invita bambine e bambini a vivere la magia del Natale attraverso tre affascinanti fiabe contemporanee, creando un’atmosfera speciale e coinvolgente per tutta la famiglia.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Teatro Mulino Pacifico di Benevento è arrivato un ospite davvero speciale: un elfo raccontastorie, il primo aiutante di Babbo Natale! Natalino Storiellino ha deciso di fermarsi in teatro per qualche giorno per conoscere bambine e bambini insieme alle loro famiglie e raccontare tre delle più belle fiabe contemporanee. Con i suoi pupazzi e il suo campanellino magico, Natalino è pronto a coinvolgere il pubblico nei suoi racconti e a evocare, passo dopo passo, l’incanto del Natale. Un’occasione per vivere tutti insieme—grandi e piccini—la magia più autentica delle feste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it