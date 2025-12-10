Solo una grande parata del portiere vigorino ha negato la gioia del primo gol al giocatore biancoverde | Nonostante lo svantaggio siamo sempre rimasti sul pezzo Castelfidardo il Gallo non canta per una prodezza di Novelli

Nel match tra Castelfidardo e la squadra biancoverde, un intervento decisivo del portiere vigorino Novelli ha impedito il gol di Mattia Gallo. Nonostante lo svantaggio, i biancoverdi hanno mantenuto la concentrazione, dimostrando determinazione e carattere sul campo.

Solo una grande parata di Novelli ha negato la gioia del primo gol con il Castelfidardo a Mattia Gallo. Il più pericoloso dei fidardensi domenica a Senigallia. "Ho avuto la palla dell'1-1. Su una punizione laterale ho cercato di angolare di testa, ma il portiere era già lì, nell'angolo, e ha fatto una grande parata" racconta la punta veneta, 30 anni. Il Castelfidardo ha pagato un approccio sbagliato. "Sapevo che sarebbe stato difficile, a Senigallia ci avevo già giocato con il Giulianova, hanno un bel tifo che li spinge tanto. Noi siamo partiti intimoriti forse anche per il fatto di avere solo 5 punti in classifica.

