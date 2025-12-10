Solo pochi giorni fa l' abbiamo vista nell' ultimo episodio del programma comico della Gialappa' s Band ora il ricovero

Recentemente, l'abbiamo vista nel finale del programma della Gialappa's Band, tra le parodie virali su TikTok e il successo in prima serata su TV8. Tuttavia, dopo questo intenso periodo di notorietà, è arrivato un improvviso silenzio, lasciando il pubblico in attesa di conoscere le sue prossime mosse.

Valentina Barbieri, volto amatissimo del GialappaShow e imitatrice capace di conquistare web e televisione, è stata ricoverata in ospedale. A dare la notizia è stata lei stessa, rompendo un'assenza social che aveva iniziato a preoccupare i suoi tantissimi follower. "LOL 3": i comici della nuova stagione, il cast. Valentina Barbieri ricoverata: cosa è successo. La comica ha scelto di mostrarsi senza filtri, condividendo una Instagram Story che la ritrae stesa in un letto d'ospedale.

