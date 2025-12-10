Solo la lingua rende uguali a Palermo un corso di italiano per donne migranti

Palermotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Solo la lingua rende uguali” a Palermo offre un corso di italiano gratuito dedicato a donne migranti provenienti da Ucraina, Bangladesh, Mauritius e altri paesi. Inserito nel più ampio programma nazionale della Società Dante Alighieri, mira a favorire l’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua italiana, promuovendo l’uguaglianza e l’inclusione sociale.

Comunicato stampa presenta il progetto “Solo la lingua rende uguali”, dedicato a donne migranti provenienti da diversi paesi (Ucraina, Bangladesh, Mauritius) e inserito nel più ampio programma nazionale di Corsi di lingua italiana offerti gratuitamente ai migranti dalla Società Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica