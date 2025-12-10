Solo la lingua rende uguali a Palermo un corso di italiano per donne migranti
Il progetto “Solo la lingua rende uguali” a Palermo offre un corso di italiano gratuito dedicato a donne migranti provenienti da Ucraina, Bangladesh, Mauritius e altri paesi. Inserito nel più ampio programma nazionale della Società Dante Alighieri, mira a favorire l’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua italiana, promuovendo l’uguaglianza e l’inclusione sociale.
Comunicato stampa presenta il progetto “Solo la lingua rende uguali”, dedicato a donne migranti provenienti da diversi paesi (Ucraina, Bangladesh, Mauritius) e inserito nel più ampio programma nazionale di Corsi di lingua italiana offerti gratuitamente ai migranti dalla Società Dante Alighieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Nella data del 4 Dicembre 2025, le classi quinte del Fermi-Brutium hanno usufruito di uno Spettacolo in Lingua Inglese di grande interesse, presso il Cinema Garden di Rende: ''1984'' di George Orwell. Avvicinare i nostri ragazzi al Teatro in Lingua Inglese è u Vai su Facebook
La logica del muro non ci rende sicuri. È il trionfo delle paure nazionaliste. Ma non siamo deboli. 10 anni di #corridoiumanitari dicono che servono strade legali e processi di integrazione: lingua, lavoro, inserimento in comunità segidio.it/Tb1V Andrea Riccardi Vai su X
Davide Piganzoli: “La Visma crede in me per le corse a tappe. La Polti mi ha dato un bagaglio enorme” oasport.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it