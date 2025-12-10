Soldi per il prolungamento della metropolitana | bocciato l' emendamento del M5s

Il governo ha respinto l'emendamento del Movimento 5 Stelle al decreto Economia, che prevedeva il ripristino di 15 milioni di euro destinati al prolungamento della metropolitana di Napoli. La decisione mette in discussione i fondi necessari per lo sviluppo della rete metropolitana della città, suscitando reazioni e dibattiti sulle priorità di investimento.

Il governo ha bocciato l'emendamento al Dl Economia che prevedeva il ripristino di 15 milioni per il prolungamento della metropolitana di Napoli. Lo afferma la deputata del M5S Gilda Sportiello che aveva presentato l'emendamento assieme a un altro - anch'esso bocciato - per un finanziamento di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

