Soldi in cambio di riforme Regione in soccorso di Aler Tre milioni contro il dissesto | Ora un piano-sostenibilità
La Regione interviene a sostegno di Aler con un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, in risposta alla grave crisi finanziaria delle aziende. L’obiettivo è avviare un piano di sostenibilità e riforme per affrontare il dissesto e garantire la continuità dei servizi. Un intervento deciso che sottolinea l’urgenza di interventi strutturali nel settore.
A riprova di quanto sia critica la situazione economico-finanziaria di alcune Aler, la Giunta regionale ieri ha approvato uno stanziamento straordinario di 3 milioni di euro. Soldi che andranno soprattutto ad Aler Milano e in misura minore ad Aler Pavia-Lodi. Per l’esattezza alla prima saranno destinati 2,5 milioni di euro, mentre alla seconda i restanti 500mila euro. La ragione di questo stanziamento straordinario è chiaramente indicata nella relazione che accompagna e illustra la delibera. Qui, infatti, si fa riferimento al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale sull’edilizia pubblica o, detto altrimenti, alla necessità di evitare che maturino le condizioni per "il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pagelle false e maturità in cambio di soldi: scatta l'operazione "diplomificio"
Diplomi in cambio di soldi rilasciati a Sant’Antimo: indagati preside, docenti e studenti
Diplomi in cambio di soldi nel Napoletano: gli studenti risultavano in classe, ma vivevano in altre città
"Che c'importa dei malati, è un problema loro se qui non si trovano bene". Pazienti come numeri, da smistare nei centri di dialisi privati in cambio di soldi e favori. E' l'intercettazione shock inserita nell'inchiesta sulla corruzione contestata a Roberto Palumbo, pri - facebook.com Vai su Facebook
Soldi in cambio di riforme. Regione in soccorso di Aler. Tre milioni contro il dissesto: "Ora un piano-sostenibilità" - finanziario ma l’azienda delle case popolari deve varare una lista di azioni entro febbraio. Si legge su msn.com
Il Natale entra nel vivo. Tutti gli eventi ilrestodelcarlino.it
Trasparenza e meritocrazia nei concorsi: come la tecnologia può garantire risultati equi periodicodaily.com
Piazzale Martiri. Il parcheggio interrato si può fare: i carotaggi non mostrano ostacoli lanazione.it
Chip di Nvidia, Trump offre il ramoscello d’ulivo alla Cina ma Pechino alza il muro it.insideover.com
Milano Cento Pertiche. L’amicizia diventa impresa: "La nostra scommessa sul mais sostenibile" ilgiorno.it
Proteste a Sasso Morelli. Nuovi bidoni per i rifiuti nel mirino dei residenti: "Problema di sicurezza" ilrestodelcarlino.it