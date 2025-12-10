Soldi in cambio di riforme Regione in soccorso di Aler Tre milioni contro il dissesto | Ora un piano-sostenibilità

La Regione interviene a sostegno di Aler con un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, in risposta alla grave crisi finanziaria delle aziende. L’obiettivo è avviare un piano di sostenibilità e riforme per affrontare il dissesto e garantire la continuità dei servizi. Un intervento deciso che sottolinea l’urgenza di interventi strutturali nel settore.

A riprova di quanto sia critica la situazione economico-finanziaria di alcune Aler, la Giunta regionale ieri ha approvato uno stanziamento straordinario di 3 milioni di euro. Soldi che andranno soprattutto ad Aler Milano e in misura minore ad Aler Pavia-Lodi. Per l'esattezza alla prima saranno destinati 2,5 milioni di euro, mentre alla seconda i restanti 500mila euro. La ragione di questo stanziamento straordinario è chiaramente indicata nella relazione che accompagna e illustra la delibera. Qui, infatti, si fa riferimento al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale sull'edilizia pubblica o, detto altrimenti, alla necessità di evitare che maturino le condizioni per "il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria".