Solaro assicurazione falsa proprietario truffato riceve maxi sanzione
A Solaro, un proprietario di scooter vittima di una truffa legata a un'assicurazione falsa ha ricevuto una maxi sanzione dalla Polizia locale. L'uomo, ignaro della situazione, si è trovato coinvolto in un episodio che mette in evidenza i rischi e le conseguenze legate alla circolazione con assicurazioni irregolari.
Scooter con assicurazione falsa all’insaputa del proprietario, maxi sanzione dalla Polizia locale a Solaro. Girava con scooter non assicurato a sua insaputa, vittima di un broker che gli ha consegnato un certificato falso. Brutta sorpresa l’altra mattina per un giovane di Milano, fermato dalla Polizia locale che con il sistema di controllo delle targhe aveva . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
