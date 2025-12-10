Sofia Raffaeli la campionessa olimpica di ginnastica ritmica riceve il Picchio d' Oro | Un' onore
Sofia Raffaeli, campionessa olimpica di ginnastica ritmica, è stata insignita del Picchio d’Oro 2025 durante la 21ª Giornata delle Marche. Un riconoscimento che celebra il suo talento e i successi nel mondo dello sport. La premiazione evidenzia il valore della ginnastica ritmica e l’eccellenza delle atlete marchigiane.
Sofia Raffaeli, campionessa olimpica di ginnastica ritmica, ha ricevuto il Picchio d’Oro 2025 in occasione della 21a Gionata delle Marche. “Per me è un onore essere qui oggi”, ha detto l’atleta delle Fiamme Oro al Teatro La Fenice di Senigallia (in provincia di Ancona). “Un grande onore ricevere questo premio. Ovviamente è sempre una grande responsabilità rappresentare questa regione, però sono veramente felice di potermi trovare qui oggi”. “E’ uno dei miei traguardi? Sì, piano piano ne sto aggiungendo uno dopo l’altro alla mia lista e sono molto onorata”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
