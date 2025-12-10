Sofia Raffaeli è il Picchio D' Oro 2025 | È una grande responsabilità rappresentare questa regione VIDEO

Anconatoday.it | 10 dic 2025

SENIGALLIA - Questa mattina, mercoledì 10 dicembre, al Teatro La Fenice di Senigallia si è tenuta l'edizione 2025 della Giornata delle Marche. A essere premiata con il Picchio D'Oro è stata la campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

