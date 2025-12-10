Sofia Goggia a piccoli passi | Persa un po’ l’attitudine con la velocità Era da settembre che…

Sofia Goggia inaugura la stagione olimpica di sci alpino con un terzo posto nella prima prova di discesa a St. Moritz, segnando un inizio incerto dopo risultati discreti nei giganti della Coppa del Mondo 2025-2026. La campionessa italiana si confronta con alcune difficoltà, riflettendo su un calo dell’attitudine alla velocità.

Comincia con un terzo posto nella prima prova cronometrata di discesa a St.Moritz la stagione olimpica di Sofia Goggia nella velocità, dopo aver raccolto dei risultati discreti ma non eccezionali nei primi quattro giganti della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso il training odierno sulla pista Corviglia con un distacco di 71 centesimi dal miglior tempo della veterana statunitense Lindsey Vonn, perdendo però quasi otto decimi solo nella parte alta. “ Sono contenta perché era da La Parva in settembre che non facevo più velocità. A Copper in novembre a causa della mancanza di neve abbiamo fatto pochi giri con sci da supergigante, peraltro su tratti di una ventina di secondi e nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it