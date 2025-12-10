Sofia di Svezia ed Epstein il legame tenuto nascosto fino ad oggi

Nuove rivelazioni svelano un legame nascosto tra Sofia di Svezia ed Epstein, ampliando il quadro delle connessioni tra le monarchie europee e il controverso finanziere. Fino ad ora si pensava che i rapporti degli Epstein fossero limitati alle amicizie con il Principe Andrea e Sarah Ferguson, ma queste scoperte modificano profondamente il panorama reale.

Proprio quando si credeva che i legami di Jeffrey Epstein con le monarchie europee fossero confinati alla controversa amicizia con l'ormai ex Principe Andrea e Sarah Ferguson, nuove rivelazioni scuotono il panorama reale. Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha riportato dettagli inediti su alcuni incontri avvenuti nei primi anni Duemila tra il magnate e la Principessa Sofia di Svezia, quando era ancora conosciuta come Sofia Hellqvist e non era altro che una giovane aspirante attrice e modella. L'incontro tra la Principessa Sofia di Svezia e Jeffrey Epstein. Una notizia che scuote il Palazzo Reale svedese: il nome della Principessa Sofia di Svezia, moglie del principe Carlo Filippo, compare tra le persone che hanno avuto contatti con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere dopo essere stato accusato di traffico sessuale e crimini contro giovani donne, anche minorenni.

Il Palazzo Reale Svedese ha ammesso: «La principessa Sofia ha incontrato Jeffrey Epstein» prima di sposare il principe - Il Palazzo Reale svedese conferma che la principessa Sofia ha avuto contatti nel 2005 con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di crimini sessuali. Scrive vanityfair.it

