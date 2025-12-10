Social vietati sotto i 16 anni | può bastare una legge come quella australiana per restituire ai giovani un’infanzia e ai genitori la serenità?
La recente normativa australiana che vieta l'uso dei social sotto i 16 anni solleva il dibattito sulla tutela dei minori online. Con l'obiettivo di proteggere l'infanzia e rassicurare i genitori, questa legge più restrittiva si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai rischi legati all'esposizione precoce ai social media.
La nuova normativa australiana, che regola in modo più stringente l'uso delle piattaforme social fra i giovani, riaccende l'attenzione su come limitare i rischi di un'esposizione incontrollata e troppo prematura. Ma la decisione australiana, che punta a una maggiore sicurezza, sembra una soluzione ancora parziale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Social media vietati agli under 14: la proposta della Lega prevede anche lo stop anche per WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal e Skype
Social e chat vietati per gli under 14, sul telefono non deve esserci neanche Whatsapp: la stretta chiesta da Lega, Forza Italia, FdI e Pd
Social vietati sotto i 14 anni, lo psicoterapeuta: “Non basta, bisogna saper gestire il mondo digitale”
Australia, social vietati agli under 16: scatta il blocco per milioni di account Vai su X
L’Australia dice basta: da oggi social vietati agli under 16. Una scelta coraggiosa che può cambiare il mondo: proteggere i minori dalla dipendenza digitale, dai contenuti tossici, dal cyberbullismo e dall’ipersessualizzazione. Scopri i dettagli https://www.provi Vai su Facebook
Social vietati ai minori di 16 anni in Australia da oggi: come funziona il ban - Dal 10 dicembre molti adolescenti non potranno più usare piattaforme come Instagram, TikTok e Snapchat. Riporta ilsole24ore.com
