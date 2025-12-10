Social vietati ai minori | l’Australia agisce l’Italia processa psicologi e pediatri divisi | ‘Adulti assenti’

L’uso dei social media tra i minori è al centro di un acceso dibattito internazionale. Australia e Italia adottano misure diverse per regolare l’accesso a TikTok e Instagram, suscitando divisioni tra professionisti e istituzioni. La questione va oltre il semplice divieto, coinvolgendo aspetti politici, culturali, pedagogici e giudiziari.

Vietare TikTok e Instagram ai minori risolve o sposta il problema?. Non è (solo) un divieto. È un atto politico, culturale, pedagogico e giudiziario. L'Australia ha vietato ai minori di 16 anni l'accesso a tutte le piattaforme social, mentre in Italia — nel silenzio della politica — sono professionisti, psicologi, pediatri e associazioni a muovere le leve legali. Nei prossimi giorni il Tribunale civile di Roma si esprimerà sul maxi-ricorso depositato da Codacons, Adusbef e Assourt contro MetaInstagram per mancata verifica reale dell'età. La voce dello psicologo: "Non è un divieto, è una fuga dagli adulti".

