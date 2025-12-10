Social vietati a under 16 in Italia molti si dicono favorevoli
Dopo l’introduzione del divieto dei social media per i minori di 16 anni in Australia, si apre un dibattito in Italia sulla possibilità di adottare misure simili. Molti genitori manifestano preoccupazione riguardo all’uso incontrollato delle piattaforme da parte dei figli, sollevando interrogativi sulle future regolamentazioni all’interno dell’Unione Europea.
Roma, 10 dic. (askanews) – All’indomani dell’entrata in vigore del divieto dei social media per i minori di 16 anni in Australia, il primo Paese al mondo a imporre provvedimenti così restrittivi sul tema, se ne dibatte anche in Italia: in molti si chiedonono se anche nell’ Unione europea sarebbe il caso di adottare misure di questo tipo, e i genitori soprattutto si dicono favorevoli, preoccupati dall’uso che ne viene fatto al giorno d’oggi dai figli, senza controllo. “Io vedo che su Instagram e TikTok pubblicano cose che anche moralmente. insomma c’è un po’ troppa libertà. Un figlio può fare qualsiasi cosa, essere iscritto su tanti social e tu non sai che cosa fa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
