Social network vietati agli Under 16 | arriva la legge shock del Governo

Il Governo ha approvato una nuova legge che vieta l'accesso ai social network agli under 16, tra cui Facebook, Instagram e TikTok. La misura mira a tutelare i minori dai rischi online e a promuovere un uso più responsabile delle piattaforme digitali. La normativa rappresenta un intervento deciso nel panorama della regolamentazione digitale.

E’ arrivato l’ok da parte dell’Esecutivo: gli under 16 non potranno più andare sui social. Saranno vietati Facebook, Instagram, Tik Tok ed altre piattaforme. Esplode la polemica Chi aveva già un account attivo, se lo ritroverà cancellato; chi proverà ad aprirne uno nuovo, andrà incontro a divieti e limitazioni. Il Governo ha deciso di mettere un freno all’utilizzo dei social network da parte dei minori. Gli under sedici non potranno più chattare, pubblicare foto e video e seguire gli account di amici e altri personaggi. Uno stop definitivo. Social network vietati agli Under 16: arriva la legge del Governo! – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it