Social network vietati agli Under 16 | arriva la legge del Governo!

Cityrumors.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo approva una nuova legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anni. Con questa misura, piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok saranno fuori dalla portata dei più giovani, in un tentativo di tutelare la loro sicurezza online e limitare l'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi.

E’ arrivato l’ok da parte dell’Esecutivo: gli under 16 non potranno più andare sui social. Saranno vietati Facebook, Instagram, Tik Tok ed altre piattaforme. Esplode la polemica Chi aveva già un account attivo, se lo ritroverà cancellato; chi proverà ad aprirne uno nuovo, andrà incontro a divieti e limitazioni. Il Governo ha deciso di mettere un freno all’utilizzo dei social network da parte dei minori. Gli under sedici non potranno più chattare, pubblicare foto e video e seguire gli account di amici e altri personaggi. Uno stop definitivo. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

social network vietati agli under 16 arriva la legge del governo

© Cityrumors.it - Social network vietati agli Under 16: arriva la legge del Governo!

"Il ruolo dei new media e social network nell'educazione dei giovani e nella ricaduta scolastica", al via il progetto "Potenziamoci"

Bill Burr nel cast di social network parte due: significato del suo ruolo

Sequel di the social network: data di uscita e titolo svelati

social network vietati agliAustralia, social vietati agli under 16: perché questo cambia tutto - Multe da 32 milioni per le piattaforme che non rispettano il ban. Secondo futuroprossimo.it