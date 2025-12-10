Social network vietati agli Under 16 | arriva la legge del Governo!

Il Governo approva una nuova legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anni. Con questa misura, piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok saranno fuori dalla portata dei più giovani, in un tentativo di tutelare la loro sicurezza online e limitare l'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi.

E’ arrivato l’ok da parte dell’Esecutivo: gli under 16 non potranno più andare sui social. Saranno vietati Facebook, Instagram, Tik Tok ed altre piattaforme. Esplode la polemica Chi aveva già un account attivo, se lo ritroverà cancellato; chi proverà ad aprirne uno nuovo, andrà incontro a divieti e limitazioni. Il Governo ha deciso di mettere un freno all’utilizzo dei social network da parte dei minori. Gli under sedici non potranno più chattare, pubblicare foto e video e seguire gli account di amici e altri personaggi. Uno stop definitivo. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it