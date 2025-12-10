Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 | programma orari tv streaming
La Snowboard PGS di Cortina d’Ampezzo 2025 si appresta a tornare con il suo secondo appuntamento della stagione, dopo l’esordio in Cina a Mylin. Ecco il programma, gli orari, le modalità di visione in diretta TV e streaming, per seguire da vicino questa entusiasmante tappa della Coppa del Mondo di snowboard.
Dopo l’esordio in Cina, a Mylin, lo slalom gigante parallelo è prono a vivere la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Ci si sposta infatti in Italia, dove il 13 dicembre si affronterà a Cortina d’Ampezzo il secondo appuntamento stagionale. È l’occasione per la squadra italiana di continuare quanto fatto vedere nello scorso fine settimana, concluso con cinque podi. Nella gara femminile sono state Lucia Dalmasso (prima) ed Elisa Caffont (seconda) ad anticipare tutte le avversarie mentre in campo maschile è stato Maurizio Bormolini a sventolare il tricolore, con Aaron March in terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
SNOWBOARD - La suggestione delle finali in notturna per l'evento proposto dallo Snowboard club Cortina sulla pista Tondi. #fisiVeneto #snowboard Fondazione Cortina FIS Snowboard World Cup - Cortina d'Ampezzo - facebook.com Vai su Facebook
Altro giro e altra vittoria in Coppa del Mondo per lo snowboard azzurro. Nel secondo gigante parallelo maschile ospitato dal comprensorio cinese di Mylin Valley, è arrivato il turno di Mirko FELICETTI, tornato sul gradino più alto del podio dopo oltre 5 anni e 9 Vai su X
