Smonta le ruote di un' auto in sosta 27enne beccato in flagranza dalla polizia

Un 27enne di Messina è stato arrestato in flagranza di furto aggravato mentre tentava di smontare le ruote di un'auto in sosta a Camaro. La polizia, intervenuta sul posto, ha fermato l'uomo prima che portasse a termine il furto, impedendo ulteriori danni e assicurandolo alla giustizia.

Arrestato in flagranza per furto aggravato. Non è andata bene a un 27enne messinese fermato dalla polizia mentre stava smontando le ruote da una vettura in sosta a Camaro. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato rintracciato dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ecco come smontare un volante in pochi secondi! Salva il procedimento e smonta il volante in sicurezza e senza errori! Trova il tuo ricambio su www.autodemolizionepollini.it Oppure contattaci al 030676085 #Autodemolizione #SmontaggioVolante #R - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari e smonta pezzi di auto in strada. La "rimessa" in una Fiat Cinquecento a noleggio - È evaso dai domiciliari da Napoli e si diretto a Roma per smontare pezzi di auto, utilizzando come "rimessa" una Fiat Cinquecento presa a noleggio. romatoday.it scrive