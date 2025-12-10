Smonta le ruote di un' auto in sosta 27enne beccato in flagranza dalla polizia
Un 27enne di Messina è stato arrestato in flagranza di furto aggravato mentre tentava di smontare le ruote di un'auto in sosta a Camaro. La polizia, intervenuta sul posto, ha fermato l'uomo prima che portasse a termine il furto, impedendo ulteriori danni e assicurandolo alla giustizia.
Arrestato in flagranza per furto aggravato. Non è andata bene a un 27enne messinese fermato dalla polizia mentre stava smontando le ruote da una vettura in sosta a Camaro. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato rintracciato dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
