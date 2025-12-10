Smartphone ed elettrodomestici ricondizionati sono più convenienti? Attenzione ai dettagli
Negli ultimi anni, il settore dei dispositivi ricondizionati ha registrato una crescita significativa, attirando consumatori attenti al risparmio e alla sostenibilità. Smartphone ed elettrodomestici ricondizionati rappresentano un’opzione sempre più diffusa, ma è importante prestare attenzione ai dettagli per assicurarsi un acquisto sicuro e conveniente.
Negli ultimi tempi il mercato dei prodotti ricondizionati ha subito una crescita e il motivo è legato soprattutto al risparmio e alla sostenibilità. Per fare dei buoni acquisti è però fondamentale scegliere dei modelli non troppo datati che possano garantire delle prestazioni adeguate nel tempo. Proprio per questo, prima di acquistare un usato garantito, è importante considerare la tipologia del ricondizionamento, l'età del dispositivo e per che cosa lo si utilizzerà. La crescita del ricondizionato. Dall'ultimo studio realizzato dal Cebr, ovvero dal Centre for Economics and Business Research, su commissione di Amazon si evince che il mercato del ricondizionato in Europa dovrebbe toccare i 23,6 miliardi nel 2025.
Smartphone, pc, tablet ricondizionati fanno bene all'ambiente (oltre che al portafoglio) - "Creare nuovi posti di lavoro, guidare la trasformazione verso modelli di business sostenibili ma anche dimostrare il successo delle imprese intrinsecamente responsabili rispetto a quelli conservativi ...
