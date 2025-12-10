Slot a Sky | Grande vittoria a San Siro oggi contano solo i ragazzi che hanno giocato

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Liverpool a San Siro, il focus si sposta sulle prestazioni dei giocatori piuttosto che sulle polemiche. Sky Sport analizza l'incontro, evidenziando l'importanza dei giovani in campo e il rendimento della squadra. Il tecnico dei Reds, invece, preferisce concentrarsi sulle prestazioni collettive piuttosto che sulle controversie riguardanti Salah.

Slot a Sky dopo Inter Liverpool, il tecnico dei Reds sposta l'attenzione dalla polemica su Salah alla prestazione della squadra. La sconfitta per 1-0 dell'Inter contro il Liverpool a San Siro porta con sé non solo il peso del risultato, ma anche nuove riflessioni sul momento dei Reds. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Arne Slot, allenatore del Liverpool, che ha commentato il successo ottenuto in Champions League, tornando anche sul caso Salah ma spostando con decisione il focus sulla squadra scesa in campo. VITTORIA E MOMENTO DEL LIVERPOOL – «Salah? Non abbiamo ottenuto tanti bei risultati di recente, oggi invece abbiamo vinto una grande partita in Champions in un grandissimo stadio».