Skate Story la recensione | un sogno diamantato e infernale

Skate Story è un titolo che ha catturato l'attenzione sin dal suo annuncio, alimentando aspettative e curiosità. Dopo aver rischiato di rimanere un progetto sfumato, il gioco emerge ora come un'opera affascinante e sorprendente, caratterizzata da un universo onirico e oscuro. Questa recensione esplora le sue atmosfere uniche e il suo stile distintivo, tra sogno e inferno.

Oramai Skate Story era già etichettato come gioco vaporware, svanito nel nulla dopo il primo trailer. Poi, però, Sam Eng e Devolver Digital hanno rianimato il pubblico due mesi fa svelando la data di lancio sempre sulle note indie pop dei Blood Cultures. Quando la speranza sembrava essere svanita – come per il recentemente uscito ROUTINE, solo che sono passati solo 3 anni e non oltre un decennio tra annuncio e lancio – è arrivato il bagliore di quello che si preannunciava già essere un possibile capolavoro fatto di vetro, ollie, kickflip e patti con il diavolo. Bisogna dirlo subito: Skate Story è un gioco di skateboard, ma non lo è davvero. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Skate Story, la recensione: un sogno diamantato e infernale

