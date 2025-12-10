Sisal presenta il quarto appuntamento con FutureS | Oltre l' orizzonte dell' innovazione

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi a Roma nella cornice di Palazzo Núñez-Torlonia la quarta edizione di FutureS, l'evento organizzato da Sisal per favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e discutere delle sfide e delle opportunità legate all'innovazione digitale. Un appuntamento speciale che ha celebrato anche gli 80 anni di storia dell'azienda, confermando il ruolo di Sisal come protagonista della trasformazione tecnologica e culturale del Paese. Questa edizione di FutureS ha posto al centro dell'attenzione l'innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l'impresa e la Società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

