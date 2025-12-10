Siracusa la 56enne scomparsa ritrovata morta in mare
Una donna di 56 anni scomparsa nelle ultime ore a Siracusa è stata ritrovata senza vita nelle acque della zona nord della città. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio, confermando la tragica fine della donna dopo la sua misteriosa fuga da una residenza assistenziale locale.
Il corpo senza vita recuperato questo pomeriggio nelle acque della zona nord di Siracusa apparterrebbe a una donna di 56 anni che si era allontanata nelle scorse ore da una Rsa della città. Ritrovato il cadavere vicino alla scogliera della Mazzarrona A notare il cadavere, che galleggiava vicino alla scogliera della Mazzarrona, sono stati alcuni ragazzi presenti nell'area, i quali hanno immediatamente.
Siracusa, la 56enne scomparsa ritrovata morta in mare - Il corpo senza vita recuperato questo pomeriggio nelle acque della zona nord di Siracusa apparterrebbe a una donna di 56 anni che si era allontanata nelle ... Lo riporta msn.com
