siracusa la 56enne scomparsa ritrovata morta in mare

Il corpo senza vita recuperato questo pomeriggio nelle acque della zona nord di Siracusa apparterrebbe a una donna di 56 anni che si era allontanata nelle scorse ore da una Rsa della città. Ritrovato il cadavere vicino alla scogliera della Mazzarrona A notare il cadavere, che galleggiava vicino alla scogliera della Mazzarrona, sono stati alcuni ragazzi presenti nell'area, i quali hanno immediatamente.