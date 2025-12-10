Sinner video e foto degli allenamenti a Dubai | caldo umido Simona Halep e partitelle in spiaggia
Jannik Sinner si trova a Dubai per intensificare la preparazione in vista degli Australian Open. Tra allenamenti sotto il sole caldo e umido, il tennista italiano si dedica a sessioni intense, accompagnato dalla presenza di Simona Halep e momenti di relax in spiaggia. Un periodo di lavoro e concentrazione prima dell’importante torneo.
Jannik Sinner è a Dubai dove ha ripreso gli allenamenti. Training duro al caldo e con tanta umidità per preparare in modo chirurgico gli Australian Open. Al suo fianco Cahill e Vagnozzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News
La serata stellata di Jannik Sinner con Briatore e Alonso - Zazoom Social News
Sinner si allena dopo le vacanze: Jannik in campo a Dubai - Video - Il tennista azzurro è tornato in campo per preparare la nuova stagione, e per farlo ha scelto il caldo degli Emirati Arabi Uniti. Secondo msn.com
Sinner gira sul circuito di Abu Dhabi con il pilota italiano Kimi Antonelli (FOTO e VIDEO) - Il numero 2 del mondo è arrivato ad Abu Dhabi per assistere dal vivo all’ultimo GP della stagione di Formula 1, con tre piloti ancora in lizza per vincere il Mondiale Jannik Sinner ha già terminato le ... Si legge su tennisitaliano.it
#Sinner ha iniziato gli allenamenti a #Dubai in vista della prossima stagione Vai su Facebook
Sinner, il primo allenamento a Dubai in vista del 2026. Video #SkySport #SkyTennis Vai su X
Tensione in aula a Napoli per la sentenza sullo scoppio di Ercolano primacampania.it
Juve Pafos, parla David Luiz: «Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne. ... calcionews24.com
Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia calcionews24.com
Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa quotidiano.net
Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi” primacampania.it
Aggressione ai giudici dopo la sentenza: caos in tribunale a Napoli dopo le condanne iltempo.it