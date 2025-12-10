Sinner Landini | Con la patrimoniale aiuterebbe il Paese e resterebbe ricco

L'articolo esplora le opinioni di Landini sulla patrimoniale come strumento per sostenere il Paese, e include un commento su Sinner, Musetti e Alcaraz, analizzando le loro caratteristiche tecniche e il loro impatto nel panorama tennistico internazionale. Un confronto tra diverse prospettive e talenti nel mondo dello sport e delle politiche economiche.

“Sinner? Mi piace, è molto bravo. Come tecnica però mi piacciono più Musetti, col suo rovescio, o Alcaraz: entrambi tecnicamente sono più divertenti. Ma la velocità, la concentrazione e la forza che ha Sinner lo rendono unico”. A parlare è il segretario generale della Cgil, e appassionato tennista, Maurizio Landini, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Se passasse la sua proposta di patrimoniale all’1.3% – lo ha stuzzicato il conduttore Giorgio Lauro -, anche Jannik Sinner ci rientrerebbe. “Credo che abbia la residenza a Montecarlo ma assolutamente sì sui guadagni che ha in Italia. D’altra parte se ho dieci milioni di euro e ne pago sessantamila di tasse, resto comunque ricco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner, Landini: “Con la patrimoniale aiuterebbe il Paese e resterebbe ricco”

Patrimoniale, rivolta a sinistra: persino Pd e M5S bocciano la proposta di Landini e Schlein - La gabella ideata da Schlein e Landini fa venire l’orticaria persino a compagni di partito e possibili alleati. panorama.it scrive

