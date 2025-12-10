Sinner e Alcaraz l’azienda del tennis | fatturato impressionante
Nel 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affermati non solo come protagonisti del tennis mondiale, ma anche come imprenditori di successo. Con un fatturato complessivo di circa 130 milioni di euro, i due giovani campioni hanno trasformato le loro carriere sportive in una vera e propria “azienda”, consolidando il loro ruolo come figure di spicco nel panorama sportivo ed economico.
Nel 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono stati solo i re dei campi da tennis, ma hanno anche costruito una vera e propria “azienda” da circa 130 milioni di euro. Il loro marchio, ribattezzato “Sincaraz”, è una macchina da soldi che continua a generare ricavi anche quando non scendono in campo. “Colpiscono la palla con più velocità dei Big 3”, ha osservato Ruud, mentre De Minaur ha avvertito che “dobbiamo alzare il nostro livello per competere con loro”. Ogni direttore di torneo sogna di averli in tabellone, immaginando una finale capace di catalizzare l’attenzione globale. Un dominio che va oltre il campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
#Norrie ha un dubbio su #Sinner e #Alcaraz: “Carlos è il migliore, ma vorrei giocare con Jannik…” Vai su X
Cosa accomuna Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stan Wawrinka e Iga Swiatek? LA SITUAZIONE - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Alcaraz, la rivalità è molto redditizia: ecco quanto hanno guadagnato - La classifica Atp è lo specchio della rivalità- Si legge su sport.tiscali.it
Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomi anticipazionitv.it
L’auto sospetta, l’inseguimento a folle velocità, violenti speronamenti all’auto dei vigili: tre feriti ilrestodelcarlino.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Semestre filtro a Medicina, oggi il secondo appello: le impressioni degli studenti lanazione.it
Ferdinand, il commento social dell’ex difensore dopo il rigore assegnato al Liverpool internews24.com
Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales si amano in segreto, l’indiscrezione dilei.it