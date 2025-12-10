Sinner e Alcaraz l’azienda del tennis | fatturato impressionante

Nel 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affermati non solo come protagonisti del tennis mondiale, ma anche come imprenditori di successo. Con un fatturato complessivo di circa 130 milioni di euro, i due giovani campioni hanno trasformato le loro carriere sportive in una vera e propria “azienda”, consolidando il loro ruolo come figure di spicco nel panorama sportivo ed economico.

Nel 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono stati solo i re dei campi da tennis, ma hanno anche costruito una vera e propria "azienda" da circa 130 milioni di euro. Il loro marchio, ribattezzato "Sincaraz", è una macchina da soldi che continua a generare ricavi anche quando non scendono in campo. "Colpiscono la palla con più velocità dei Big 3", ha osservato Ruud, mentre De Minaur ha avvertito che "dobbiamo alzare il nostro livello per competere con loro". Ogni direttore di torneo sogna di averli in tabellone, immaginando una finale capace di catalizzare l'attenzione globale. Un dominio che va oltre il campo.

