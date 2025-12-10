Sinner corre con la preparazione | ecco gli obiettivi del 2026

Jannik Sinner si dedica alla preparazione atletica a Dubai, puntando a raggiungere obiettivi ambiziosi per il 2026. Nonostante manchi ancora del tempo, l'attenzione e l'impegno quotidiano sono fondamentali per costruire una stagione di successo. Con un'intensità crescente, il tennista italiano si prepara al meglio per affrontare le sfide future.

Anche se in apparenza c'è ancora un bel po' di tempo, programmare un'intera stagione con la corretta preparazione atletica richiede un impegno costante e quotidiano: è quel che sta facendo Jannik Sinner sotto il sole di Dubai da qualche giorno ma con livelli di intensità già molto più elevati rispetto ai primi giorni di dicembre. Cosa significa la presenza di Cahill. Oltre a Simone Vagnozzi è arrivato anche il coach australiano Darren Cahill che, alcuni mesi fa, non era sicuro di continuare con Jannik e il resto del team perché ormai stanco, dopo tanti anni, di stare lontano dalla sua famiglia per la maggior parte dei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it