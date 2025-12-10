Sikelia | gli abiti materici di Marella Ferrera in mostra a Miami in occasione di Art Basel

Cataniatoday.it | 10 dic 2025

In occasione di Art Basel a Miami, la mostra presenta gli abiti materici di Marella Ferrera, artista siciliana, in un'installazione promossa da Paola Lenti Miami. Un'occasione per esplorare come la materia, dalla terra di Sicilia, si trasformi in arte e design, celebrando il rapporto tra natura e creatività.

