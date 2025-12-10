Sigourney Weaver nella nuova Tomb Raider? La trattativa che può cambiare la serie Prime Video

Sigourney Weaver potrebbe entrare a far parte dell’universo di Tomb Raider, segnando un importante cambio di rotta per la serie disponibile su Prime Video. La trattativa in corso potrebbe portare a un’inedita collaborazione, aprendo nuove prospettive per il franchise e suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati di cinema e televisione.

L’ingresso di Sigourney Weaver nell’universo di Tomb Raider potrebbe diventare una delle novità più rilevanti del prossimo anno televisivo. L’attrice, al termine del suo percorso su Pandora con l’uscita di Avatar: Fuoco e cenere questo mese, è infatti in trattative per raggiungere il cast della nuova serie prodotta per Prime Video. Anche se l’accordo non è ancora firmato e Amazon non rilascia commenti, l’attenzione è già alta: accanto a lei troveremmo Sophie Turner, scelta per interpretare Lara Croft nella versione seriale del celebre videogioco. La serie nasce sotto la guida di Phoebe Waller-Bridge, creatrice, sceneggiatrice ed executive producer, attualmente legata ad Amazon MGM Studios da un accordo complessivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

