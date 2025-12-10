Sigillo della Città tra i premiati la Rettrice Mapelli e Don Andrea Toniolo

Il Sigillo della Città viene assegnato a figure di rilievo per riconoscere il loro impegno e il contributo alla comunità. Tra i premiati, la Rettrice Mapelli e Don Andrea Toniolo, simboli di dedizione e passione. La cerimonia rappresenta un momento di grande riconoscimento e affetto verso chi si distingue per il proprio impegno a favore della città.

«La consegna del Sigillo a questi nostri concittadini è il momento più significativodel grande amore e della grande attenzione verso la nostra città che guida la vostrapreziosa attività. Premiamo oggi sei concittadini nati qui o che hanno scelto la nostra città come luogo di adozione, una città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

IL SINDACO HA CONFERITO IL SIGILLO TRECENTESCO DELLA CITTÀ DI TRIESTE AL TEATRO STABILE SLOVENO Questa mattina il sindaco, Roberto Dipiazza, alla presenza del vicesindaco e assessore con delega ai Teatri, Serena Tonel, del Presidente

Il Teatro Stabile Sloveno riceve il Sigillo Trecentesco della città di Trieste