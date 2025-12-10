Sicilian Songwriter Showcase | musica acustica nella cornice della Chiesa Anglicana

Palermotoday.it | 10 dic 2025

Il Sicilian Songwriter Showcase è un evento gratuito che si terrà il 12 dicembre 2025 presso la Holy Cross Church di Palermo. Dedicato alla musica d’autore in versione acustica, offre un’occasione unica per ascoltare talentuosi cantautori siciliani in un’atmosfera intima e suggestiva. L’appuntamento si svolgerà dalle 19:00 alle 21:00 in via Roma 469.

Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 19:00 alle 21:00, la Holy Cross Church di Palermo (via Roma 469) ospiterà il Sicilian Songwriter Showcase, un evento gratuito dedicato alla musica d'autore in chiave acustica.La serata vedrà alternarsi sul palco sei cantautori siciliani: Alex Vecchietti.

