Sicilia sotto pressione mafiosa | 913 intimidazioni 95 Comuni sciolti e nuove alleanze nel narcotraffico

La Sicilia continua a essere sotto forte pressione mafiosa, con 913 intimidazioni e 95 Comuni sciolti per infiltrazioni criminali dal 1991. Questi dati riflettono la diffusione della criminalità organizzata e le sfide nelle diverse province dell'isola, evidenziando le complesse dinamiche di alleanze nel narcotraffico e le conseguenze sulle comunità locali.

In Sicilia sono stati sciolti per mafia 95 Comuni dal 1991 ad oggi(38 in provincia di Palermo, 19 in provincia di Catania, 9 in provincia di Agrigento, 8 in provincia di Trapani, 8 in provincia di Caltanissetta, 7 in provincia di Messina, 3 in provincia di Ragusa, 2 in provincia di Siracusa, 1 in provincia di Enna ). Narcotraffico e rapporti tra Cosa nostra e altre organizzazioni criminali. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia sotto pressione mafiosa: 913 intimidazioni, 95 Comuni sciolti e nuove alleanze nel narcotraffico

La guerra promessa: Israele, Gaza e la Sicilia sotto assedio

Palermo sotto choc per l'omicidio all'Olivella, la politica chiede l'Esercito: "La Sicilia è una bomba a orologeria"

Sicilia indietro nell’educazione finanziaria: secondo l’Edufin Index 2024 l’isola resta sotto la media nazionale

La Sicilia è tra le regioni in cui si corrompe di più. L'Isola è terza per politici indagati secondo il report di Libera Italia sotto mazzetta Vai su Facebook

Sicilia, assessore regionale Albano rinuncia a consulenza per il medico di Messina Denaro - L'assessore alla famiglia della Regione Sicilia Nuccia Albano fa sapere di avere rinunciato all'incarico di consulente medico- tg24.sky.it scrive