Sicilia prima per aziende confiscate ma la Cisl lancia l' allarme | In poche sopravvivono
La Sicilia si distingue come la regione con il maggior numero di aziende confiscate in Italia, con circa 882 imprese sottratte alla criminalità. Tuttavia, secondo la Cisl, molte di queste imprese faticano a sopravvivere, sollevando preoccupazioni sulla reale possibilità di riqualificazione e rilancio economico nel territorio.
La Sicilia è la regione con il maggior numero di aziende confiscate in Italia: secondo gli ultimi studi la regione conta circa 882 imprese sottratte definitivamente alla criminalità. Di queste, una quota molto limitata risulta oggi realmente attiva sul mercato. Un'ulteriore parte, circa il 27%. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Imprese confiscate alla mafia, l’allarme della Cisl: “L’80% fallisce” - PALERMO – La Sicilia è la regione italiana con il triste primato per numero di aziende confiscate alla criminalità, ma la maggioranza di queste non riesce a sopravvivere. livesicilia.it scrive
Sicilia prima in Italia per aziende confiscate ma poche restano in vita - La Sicilia è la regione con il maggior numero di aziende confiscate in Italia: secondo gli ultimi studi la regione conta circa 882 imprese sottratte definitivamente alla criminalità. Da mondopalermo.it
