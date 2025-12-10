Sicilia prima per aziende confiscate ma la Cisl lancia l' allarme | In poche sopravvivono

La Sicilia si distingue come la regione con il maggior numero di aziende confiscate in Italia, con circa 882 imprese sottratte alla criminalità. Tuttavia, secondo la Cisl, molte di queste imprese faticano a sopravvivere, sollevando preoccupazioni sulla reale possibilità di riqualificazione e rilancio economico nel territorio.

