Siad accordo con A2A per la fornitura di energia green | tagliate 44 mila tonnellate di emissioni l’anno

Siad e A2A hanno stipulato un accordo di 9 anni per la fornitura di energia green, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Grazie a questa collaborazione, si prevedono riduzioni di circa 44 mila tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, rafforzando l’impegno comune verso un modello industriale più responsabile e sostenibile.

Siad e A2A rafforzano il proprio impegno verso un modello industriale sostenibile con la sottoscrizione di un nuovo Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 9 anni che supporta lo sviluppo della produzione energetica da fonti green. L’accordo, siglato da A2A Energia, prevede la fornitura di 87,6 GWh annui di energia elettrica da fonti rinnovabili, garantita in modalità Base Load, ovvero con disponibilità costante durante tutte le ore dell’anno. L’energia sarà prodotta da impianti nella disponibilità del Gruppo A2A distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un mix tecnologico composto per circa 70% da fonte eolica e 30% da fotovoltaico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

