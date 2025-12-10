si tutelano i carnefici e si puniscono le vittime

L'articolo affronta il tema della giustizia e delle ingiustizie nel sistema fiscale e legale, evidenziando come spesso si tutelino i responsabili di attività illecite a discapito dei cittadini onesti. Si riflette sulle conseguenze per chi lavora rispettando le regole, subendo ingiustizie che compromettono anni di sacrifici e il proprio tenore di vita.

Dott. Feltri, vorrei porre questa domanda: è giusto che una persona onesta, che ha deciso di aprire un'attività, che produce reddito non solo per se stesso ma per tutti, infatti chi paga le tasse contribuisce alla spesa pubblica e pertanto alla collettività, che offre un servizio al cittadino dove chiunque può fare acquisti per sé o per farne dei regali, che deve pensare a soddisfare oltre alle incombenze della propria attività, anche a tutte quelle fiscali, se ha la disgrazia di subire la visita di un delinquente che non lavora e che non paga le tasse, la sua vita (e quella della sua famiglia) venga immediatamente e irrimediabilmente distrutta? Tutto il lavoro della sua vita viene infatti drasticamente interrotto deve vendere tutto quello che ha guadagnato in anni di lavoro e con grandi sacrifici per pagare le spese legali e risarcire, questa è bella, chi gli ha devastato la vita.