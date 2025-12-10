Si sono distinti in diversi campi dal cinema alla legalità scelti i vincitori del premio Genio Città di Palermo 2025

Sono stati annunciati i vincitori del premio Genio Città di Palermo 2025, riconoscimenti che celebrano eccellenze nei diversi settori. Tra i premiati figurano personalità di spicco nel cinema, nella legalità, nelle istituzioni e in altri ambiti, testimonianza della ricchezza culturale e sociale della città.

Il premio Genio Città di Palermo per il 2025 è stato assegnato a Maria Falcone (Legalità), Pasqualino Monti (Istituzioni), Luca Guadagnino (Cinema), Andrea Sarri (Spettacolo), Fra' Mauro Billetta (Sociale), Mario Cucinella (Professioni), Stefania Petyx (Giornalismo), Odd Agency (Innovazione). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

