Si sentono male dopo un pranzo | dieci persone intossicate una è grave
Nel primo pomeriggio di oggi, dieci persone si sono accusate di malessere dopo aver consumato un pranzo in un bar di via Cesarea. L'evento si è verificato intorno all'una, con una persona in condizioni gravi. L'intervento delle autorità e dei soccorsi è in corso per accertare le cause dell'intossicazione.
Dieci persone si sono sentite male dopo un pranzo in un bar di via Cesarea. È successo intorno all'una. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo, tutti colleghi di lavoro, ha consumato un pranzo a base di pesce, quando all'improvviso quasi tutti hanno accusato malori.Sul posto sono intervenute. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
