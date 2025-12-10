Si rifugia nel presepe fingendosi statua ma è un latitante | arrestato

Un uomo ricercato si nasconde tra le decorazioni natalizie di un presepe, fingendosi una statua. Tuttavia, il suo tentativo di eludere le forze dell'ordine si rivela vano, e viene arrestato. L'episodio si è verificato a Bologna il 10 dicembre 2025, evidenziando ancora una volta l'abilità dei criminali nel tentare di nascondersi in situazioni insolite.

Bologna, 10 dicembre 2025 - Si rifugia nel presepe fingendosi una statua, ma in realtà è un latitante. Protagonista della vicenda un 38enne cittadino del Ghana, su cui pendeva un provvedimento di esecuzione di carcerazione, per una condanna a 9 mesi e 15 giorni, emesso dalla Procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto a Galatone e l'uomo è stato fermato e accompagnato nel carcere di Lecce.