Si rifugia nel presepe fingendosi statua ma è un latitante | arrestato
Un uomo ricercato si nasconde tra le decorazioni natalizie di un presepe, fingendosi una statua. Tuttavia, il suo tentativo di eludere le forze dell'ordine si rivela vano, e viene arrestato. L'episodio si è verificato a Bologna il 10 dicembre 2025, evidenziando ancora una volta l'abilità dei criminali nel tentare di nascondersi in situazioni insolite.
Bologna, 10 dicembre 2025 - Si rifugia nel presepe fingendosi una statua, ma in realtà è un latitante. Protagonista della vicenda un 38enne cittadino del Ghana, su cui pendeva un provvedimento di esecuzione di carcerazione, per una condanna a 9 mesi e 15 giorni, emesso dalla Procura di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto a Galatone e l'uomo è stato fermato e accompagnato nel carcere di Lecce. Mentre la fidanzata dorme, lui sblocca l’app e fa bonifici sul proprio conto per 25mila euro. Poi il messaggio d’addio. La statua 'realistica' a grandezza naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
«Ho notato la presenza delle belle figure che, come ogni anno, fanno parte del presepe allestito a Galatone dalla Pro Loco. All’inizio non vedevo nulla di strano. Fino a quando, però, una delle sagome ha cominciato a muoversi. A quel punto mi sono avvicinat Vai su Facebook
