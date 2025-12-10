Si nascondeva proprio lì assurdo Era ricercato da tempo | l’arresto in Italia

Durante una notte di dicembre, in una piazza apparentemente tranquilla, si celava un segreto inaspettato. La scoperta di un ricercato, nascosto tra la routine quotidiana, ha svelato una verità sorprendente. L’arresto, atteso da tempo, ha sconvolto la quiete del luogo, rivelando come anche i contesti più ordinari possano nascondere elementi sorprendenti.

In una fredda notte di dicembre, la tranquilla piazza illuminata a festa custodiva un segreto inatteso. L’enorme presepe, allestito con cura e popolato da statue a grandezza naturale, non era solo una rappresentazione della Natività, ma il nascondiglio perfetto. Tra le figure immobili di pastori e Re Magi, una si muoveva, respirava, parlava. Un uomo, braccato dalla giustizia, aveva scelto la sacra capanna come suo estremo rifugio, tentando una mimetizzazione che aveva del surreale. La sua presenza, un’ombra inaspettata nel cuore della scena biblica, era un disperato tentativo di svanire, di diventare anonimo, un “pupo” tra gli altri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it