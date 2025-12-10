Si mimetizza tra le statue giganti del presepe ma il sindaco lo smaschera | Quel pupo si muove Arrestato latitante 39enne

Un latitante 39enne si nasconde tra le statue del presepe in piazza Santissimo Crocifisso a Galatone, nel Salento, tentando di passare inosservato. Tuttavia, il sindaco si accorge del suo comportamento sospetto e lo smaschera, portando all'arresto. L'episodio evidenzia come il tentativo di mimetizzarsi tra le statue non sia stato efficace, portando alla cattura del fuggitivo.

Ha tentato di mimetizzarsi tra le statue a grandezza naturale del presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso a Galatone, nel Salento. Ma non è riuscito a restare immobile: un uomo di 39 anni, l atitante da alcune settimane, è stato infatti notato dal sindaco del comune in provincia di Lecce, Flavio Filoni. Il 39enne, originario del Ghana, era ricercato dalla metà di novembre dalla procura di Bologna, dopo una condanna a 9 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La segnalazione del sindaco della città salentina. Il primo cittadino, insospettito dai movimenti della figura nel presepe, ha cercato di convincere l’uomo a uscire dal suo nascondiglio, ma il fuggitivo, in evidente stato confusionale, ha reagito in modo agitato, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online