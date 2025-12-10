Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Natale del Coro Città di Forlì, giunto alla 46ª edizione, segna l'inizio delle festività con un evento ricco di tradizione e musica. Un appuntamento che ogni anno riunisce la comunità per condividere lo spirito natalizio attraverso melodie coinvolgenti e emozionanti.

lI Coro Città di Forlì Aps rinnova l'augurio di buon Natale alla cittadinanza con il tradizionale concerto di Natale, giunto alla 46esima edizione. Il concerto, realizzato con il Patrocinio del Comune di Forlì, si terrà nel salone comunale di Piazza A. Saffi, 8 domenica 14 dicembre alle ore 16.Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Festa del Cinema di Roma, Nastasi: “Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse”

Proprietari non puliscono il terreno pieno di rifiuti e il Comune entra a gamba tesa: "Bonifica immediata"