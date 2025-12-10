Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì
Il concerto di Natale del Coro Città di Forlì, giunto alla 46ª edizione, segna l'inizio delle festività con un evento ricco di tradizione e musica. Un appuntamento che ogni anno riunisce la comunità per condividere lo spirito natalizio attraverso melodie coinvolgenti e emozionanti.
lI Coro Città di Forlì Aps rinnova l'augurio di buon Natale alla cittadinanza con il tradizionale concerto di Natale, giunto alla 46esima edizione. Il concerto, realizzato con il Patrocinio del Comune di Forlì, si terrà nel salone comunale di Piazza A. Saffi, 8 domenica 14 dicembre alle ore 16.Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Festa del Cinema di Roma, Nastasi: “Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse”
Proprietari non puliscono il terreno pieno di rifiuti e il Comune entra a gamba tesa: "Bonifica immediata"
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it