Si apre la mostra di Ghezzi | le sue | Naturografie

Apre sabato alle ore 17 al Castello di Poppi la mostra " Paesaggi Assoluti " dell’artista Roberto Ghezzi (nella foto), a cura di Anna Ricci e con le foto di Francesco Fedeli. Dopo il taglio del nastro, guidati dall’artista, si potranno conoscere da vicino le fasi del suo lavoro sul campo. L’esposizione presenta un percorso di ricerca che intreccia arte contemporanea, osservazione scientifica e studio diretto degli ambienti naturali, e resterà aperta al pubblico fino al 31 maggio. Ghezzi, cortonese di nascita e apprezzato artista a livello internazionale, è noto per le sue " Naturografie ", opere realizzate attraverso l’interazione tra superfici in tessuti naturali e gli ecosistemi in cui vengono collocate. 🔗 Leggi su Lanazione.it