Si alzano i livelli di smog | scattano le misure emergenziali per l' inquinamento

Mercoledì 10 dicembre, il bollettino regionale sulla qualità dell'aria ha segnalato un aumento dei livelli di smog, con previsioni di sforamenti delle polveri sottili nella provincia di Ravenna e in tutta la regione. Per fronteggiare questa emergenza, sono state attivate misure straordinarie volte a contenere l'inquinamento e tutelare la salute pubblica.

Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5 - A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Scrive ilpiacenza.it