Si ' allarga' l' edicola di piazza del Popolo | un locale in affitto per il presidio della biblioteca Classense

L'edicola di piazza del Popolo si espande con l'apertura di un nuovo locale in affitto destinato a rafforzare il presidio della biblioteca Classense. Dopo l'acquisizione da parte del Comune, l'iniziativa mira a valorizzare e migliorare i servizi culturali e di informazione nella zona, rafforzando il legame tra la comunità e il patrimonio librario locale.

Dopo l'acquisizione dell'edicola da parte del Comune, ora il presidio in piazza della biblioteca Classense è pronta ad allargarsi. La Giunta di Ravenna ha dato infatti il via all'assunzione di uno spazio in affitto da destinare allo spazio dedicato all'istituzione culturale.

Edicola di Piazza del Popolo: arriva anche la sala lettura - In questi mesi lo spazio, di proprietà comunale, è diventato, come promesso, un avamposto della C