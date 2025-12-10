Sì al divieto di social under 16 dice la voce dei presidi Giannelli

In Australia, entra in vigore dal 10 dicembre il divieto per gli under 16 di usare social media come Instagram, Facebook, TikTok e Snapchat. La misura, adottata per tutelare i minori, impone alle piattaforme di limitare l'accesso e rafforzare le politiche di protezione dei giovani utenti. La decisione rappresenta un passo importante nella regolamentazione digitale rivolta ai più giovani.

Da oggi è realtà in Australia: dal 10 dicembre gli adolescenti sotto i sedici anni non potranno più usare piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok e Snapchat, e le aziende tech dovranno. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it