Si accendono le luci del Natale con la famiglia Vitri
Le luci del Natale si accendono, portando con sé emozioni e tradizioni. La famiglia Vitri si prepara a vivere questa stagione speciale, anche se la classifica della Vuelle rimane solitaria e ancora tra le prime. Un momento di gioia e speranza che si inserisce nel clima festivo, mantenendo viva la passione per la squadra e la città.
Sarebbe stato più bello scambiarsi gli auguri con la Vuelle capolista solitaria, ma tra le prime Pesaro c’è ancora. E la partita orgogliosa disputata a Brindisi, cedendo solo dopo 40’ di dura battaglia, è un segnale che conta per cui la serata in ghingheri con gli sponsor deve trasmettere ulteriore carica a Bucarelli e compagni. Questa sera i biancorossi saranno ospiti della famiglia Vitri che alle 19.30 riapre le porte della sua azienda, la Vag Extra di Vallefoglia, per ospitare squadra, staff e consorziati: il marchio di famiglia, oltre a dare il nome all’arena, appare pure in bella evidenza sulla divisa ufficiale della Vuelle, quindi il legame con il basket è diventato importante per Alceste e i suoi figli Roberta e Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
