Shopping di Natale gli italiani cercano la marca famosa Generi alimentari e bevande in cima alla classifica

Durante le festività natalizie, gli italiani prediligono marchi noti e di qualità per i loro acquisti. Alimentari e bevande sono i prodotti più scelti, evidenziando l'importanza del prestigio e della riconoscibilità dei brand. Tre italiani su quattro si affidano alla marca come criterio principale, sottolineando il ruolo centrale del branding nelle scelte di consumo durante il periodo natalizio.

Qualità, prestigio e distintività dei brand guidano le scelte dei consumatori. Per gli acquisti natalizi, tre italiani su quattro si fanno guidare dalla presenza di una marca. Nella scelta del brand, i fattori determinanti sono: la qualità (58% di risposte), il positivo rapporto qualità-prezzo (52%), la reputazione (29%), la storia e la tradizione della azienda (24%), l’innovazione (20%), i valori come etica e sostenibilità (16%) e la comunicazione (10%). Se non trovano il prodotto di Marca preferito, sette italiani su dieci lo cercano presso altri rivenditori. I Millenials con il 77% di risposte e i GenX con il 74% sono le generazioni più fedeli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Shopping di Natale, gli italiani cercano la marca famosa. Generi alimentari e bevande in cima alla classifica

