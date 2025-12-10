Shock genetico | donatore di sperma con mutazione tumorale usato per 200 concepimenti

Un'indagine internazionale condotta da 14 broadcaster europei, tra cui la Bbc, ha portato alla luce un caso sconvolgente nel settore della fertilità: un donatore di sperma con una mutazione tumorale è stato utilizzato per circa 200 concepimenti, sollevando importanti questioni sulla sicurezza e sulla regolamentazione di questa pratica.

Una grande inchiesta giornalistica condotta da 14 broadcaster europei, tra cui la Bbc, ha rivelato un caso che scuote profondamente il settore della fertilità. Un donatore di sperma, risultato portatore inconsapevole di una mutazione del gene TP53, ha contribuito alla nascita di almeno 197 bambini in 14 Paesi. La variante genetica è responsabile della sindrome di Li-Fraumeni, che comporta fino al 90% di rischio di sviluppare forme aggressive di cancro, spesso già in età infantile. Il donatore, che aveva iniziato a fornire sperma nel 2005, era stato giudicato sano e idoneo ai controlli di routine. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Shock genetico: donatore di sperma con mutazione tumorale usato per 200 concepimenti

