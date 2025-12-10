Shenmue 4 | YS NET smentisce il falso video circolato online e avverte sulle conseguenze legali

Recentemente, sui social è circolato un video che ha alimentato le speranze dei fan di Shenmue, suggerendo un primo sguardo ufficiale a Shenmue 4. Tuttavia, YS NET ha prontamente smentito la veridicità del filmato e ha avvertito sulle possibili conseguenze legali legate alla diffusione di contenuti falsi.

Un filmato comparso sui social ha acceso le speranze dei fan di Shenmue, facendo credere che fosse finalmente arrivato un primo sguardo ufficiale a Shenmue 4. In realtà, si tratta di un contenuto non autentico, tanto che YS NET, lo studio di Yu Suzuki, è intervenuto con una dichiarazione ufficiale per chiarire la vicenda. Shenmue 4 – Gamerbrain.net Nel comunicato diffuso dallo sviluppatore si conferma che il video, circolato ampiamente online, utilizza il logo dello studio senza permesso e non ha alcun collegamento reale con Shenmue 4. L'azienda sottolinea inoltre che non esistono filmati, annunci o materiali ufficiali pubblicati sul nuovo capitolo della serie.

